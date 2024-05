Ciclismo. Il terzo Giro della Valdera partirà da Pontedera

La Valdera sempre più protagonista nel mondo del ciclismo con una serie di eventi che accompagneranno tutta la stagione. E in un mese di giugno che ospiterà grandi avvenimenti ciclistici in Toscana a tutti i livelli, dalla partenza del Tour de France da Firenze alla "Settimana Tricolore", si inserisce degnamente anche il terzo Giro della Valdera a tappe per la categoria juniores in programma dal 21 al 23 giugno con qualche novità. Dopo le prime due edizioni della corsa organizzata dalla società "Una Bici X Tutti" sotto la sapiente regìa del suo presidente Claudio De Angeli, grazie alla collaborazione di un bel gruppo di appassionati e validi volontari, il Giro della Valdera cambia la sua giornata inaugurale con una tappa (venerdì 21 giugno) che prenderà il via e si concluderà a Pontedera anziché a Santa Maria a Monte come avvenne l’anno scorso. Le altre due tappe invece saranno identiche all’anno scorso con la Casciana Terme-Chianni (ritenuta la più impegnativa) del sabato e quella finale da La Rosa a Terricciola di domenica 23 giugno. Intanto lo staff organizzativo ha deciso anche la data di presentazione della manifestazione patrocinata dalla Regione Toscana e dai vari comuni, fissandola per venerdì 14 giugno alle ore 18 presso lo Chalet delle Terme a Casciana. Ricordiamo infine che i primi due vincitori del Giro della Valdera, al quale sarà presente il c.t. della nazionale azzurra juniores Dino Salvoldi, sono stati Leonardo Volpato nel 2022 e Luca Giaimi l’anno scorso.

Antonio Mannori