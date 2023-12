Ciclismo: il Trofeo del Tour arriva nella terra di Nencini

Barberino di Mugello,18 dicembre 2023 - Il Trofeo Grand Dèpart del Tour de France arriva in Mugello, nella terra di Gastone Nencini, uno dei campioni che tra le sue vittorie in una carriera splendida, può vantare anche quella ottenuta nella Grande Boucle nel 1960. Una tappa per il Trofeo dunque particolare e speciale, che vivrà il suo momento d’inaugurazione nel Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino, nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre con inizio della cerimonia previsto alle ore 18. Negli stessi locali in contemporanea e grazie all’Amministrazione Comunale, verrà inaugurata anche la mostra dedicata a Gastone Nencini, con splendide foto in bianco e nero della sua straordinaria carriera. Sarà presente la figlia del campione mugellano di Bilancino, Elisabetta Nencini, oltre a varie autorità e dirigenti del ciclismo toscano. An.Mann.