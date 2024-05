Ciclismo Il Velo Club si coccola i suoi baby campioni. Primo acuto stagionale per Alessio Martinelli. Bene Sabato e Toscano

Prima vittoria stagionale per Alessio Martinelli, l’atleta del Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella“ che nella 2ª prova del nuovo anno si è imposto sulle strade di Ponsacco, nella categoria G2 (8 anni). Alessio ha vinto per distacco battendo gli altri 23 concorrenti provenienti da tutta la Toscana. Gara vivace, con l’empolese Franzese che ha provato a contrastare Martinelli prima di arrendersi negli ultimi due giri allo strapotere del carrarese. In gara anche Agnese Sabato (G5, età 11 anni) che chiude un’ottimo 6° posto e Giacomo Toscano (G6, 12 anni) che taglia il traguardo a ridosso del gruppo. Martinelli era arrivato 2° nella prima prova di Coltano, nel pisano, dietro Francesco Berton (Valdinievole) mentre il rossonero Toscano era arrivato a ridosso del gruppo.

Intanto la società di Bonascola è al lavoro per organizzare la 12ª edizione del trofeo “Ginesi“ e il primo “Merli“ riservati ai Giovanissimi, in calendario il 16 giugno. Il 14 luglio è invece in programma la 57ª edizione del trofeo “Falorni“ e la 21ª del “Musetti“, rispettivamente per gli Allievi del primo e del secondo anno.

ma.mu.

Nella foto, Toscano, Marttinelli e Sabato