Ciclismo. In 600 al gp Fioritura a Vignola. Caselli campione provinciale

Nella splendida coreografia dei Ciliegi in Fiore a Vignola ben 600 atleti di 11 regioni hanno gareggiato nel gp Fioritura, classica del calendario nazionale riproposta da alcuni anni grazie all’impegno di alcuni sportivi guidati da Mattia Semoli e Walter Girgenti e l’organizzazione tecnica della Us Formiginese. Nella mattinata sono stati gli juniores ad animare la corsa ritornata sul ’Gessiere’ con una cornice di pubblico come negli anni quando si concludeva la Milano-Vignola. La gara valida per Trofeo TecnoM è stata neutralizzata per una caduta a metà percorso, poi si è risolta con lo sprint del gruppo compatto con vittoria del reggiano Cristian Fantini (Ped.Casalese) che ha preceduto il bergamasco Thomas Gamba (Trevigliese) ed il bresciano Federico Saccani (Otelli Bs) mentre il modenese Armin Caselli (Team Paletti) giunto 12° assoluto che ha vestito la maglia di campione provinciale. Nel pomeriggio sono stati gli esordienti del 1° anno a contendersi il successo del Trofeo Govi.Ordine d’arrivo:1° Carlo Ceccarello (Monselice) - 2° Pietro Foffano (Mosole Vc) - 3° Samuel Dal Molino (V.C.,Borgo Vasugana).Tra gli esordienti del 2° anno successo del piemontese Francesco Ambrosio (Gabetti Udine) 2° Jake Morbiato (Sandrigo Vc)-3° Nicola Astara (Cotignolese Ra). La giornata della Fioritura si è conclusa con la gara riservata agli allievi con il Trofeo Girgenti consegnato dalla sindaca di Vignola Emilia Muratori. La gara ha visto una fuga solitaria del modenese Edoardo Tassi e poi nel finale è scattato il lodigiano Stoppelli che ha anticipato il gruppo.

Andrea Giusti