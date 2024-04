Ciclismo, in cantiere il Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi

Prato, 23 aprile 2024 - Non è lontano il 26 maggio, data di svolgimento a Galciana di Prato del IV° Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi, a ricordare questo giovane pratese appassionato di ciclismo prematuramente scomparso, e che amava le classiche monumento del nord-Europa, una su tutte la Liegi-Bastogne-Liegi, svoltasi domenica scorsa con la straordinaria impresa solitaria dello sloveno Tadej Pogacar. L’anno scorso la gara fu valevole per il Campionato Regionale èlite e under 23 (vinse Niccolò Garibbo della Gragnano Sporting Club), questa volta non ci sono etichette particolari ma sarà un’altra grande edizione tenuto conto dell’impegno di Fabio Dabizzi, dell’ ex corridore Leonardo Giordani e dei loro collaboratori con l’apporto tecnico del Gruppo Staffette Moto Guzzi di Prato e quello di numerosi sponsor ad iniziare dalla Carrozzeria ANG di Narnali di Prato. La gara pratese tra l’altro sarà l’anteprima del Campionato Toscano in programma due giorni più tardi, martedì 28 maggio a San Giovanni Valdarno. Gli organizzatori hanno deciso di cambiare il percorso che sarà esigente per le sue caratteristiche con salite non lunghe ma impegnative, con 145 km e 600 metri in programma. Si tratta di 3 giri di 33 km con le salite da Poggio a Caiano a Carmignano, e quella della collina di Tizzana di Quarrata per tornare a Galciana, infine un giro finale di 46 km e mezzo per andare ad affrontare la salita di Madonna del Papa a 20 km dal traguardo, ed ancora l’asperità di Tizzana (qui ai 4 passaggi il gran premio della montagna a punteggio) a 11 km dal traguardo posto in via Lorenzo Ciulli. Il via ufficiale verrà dato alle 12,30 dopo il ritrovo e le operazioni preliminari della gara previste presso il Circolo Renzo Degl’Innocenti in via Andrea Costa a Galciana di Prato.