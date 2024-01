Ciclismo. Juniores, Pascarella in nazionale. Soddisfazione per Team Ballerini

Inizia bene la stagione ciclistica del Team Franco Ballerini con la convocazione in Nazionale per uno stage, di Michele Pascarella protagonista nel 2023 di una splendida stagione come allievo, e che si appresta quest’anno al debutto nella categoria juniores. La convocazione per un allenamento programmato fino a domani al velodromo di Montichiari con l’attenta visione del ct azzurro Dino Salvoldi, e dove Pascarella avrà l’opportunità di condividere l’esperienza con altri ciclisti di spicco provenienti da tutta Italia. Questa occasione rappresenta un passo significativo nella crescita di Michele, permettendogli di confrontarsi con talenti della sua categoria e di imparare dai migliori nel campo. Il dirigente fiorentino Franco Miniati, presidente del Team Franco Ballerini particolarmente felice per questa chiamata in Nazionale, parla di "un’opportunità rara e preziosa. Questa esperienza gli permetterà di confrontarsi con i ciclisti più promettenti, osservare le loro abitudini di allenamento e di vita, contribuendo in modo essenziale alla sua crescita come atleta". Il Team Manager Gianluca Citracca aggiunge: "La convocazione di Michele è la conferma che abbiamo lavorato bene e che gli sforzi compiuti per creare una squadra competitiva stanno dando i frutti sperati".

Antonio Mannori