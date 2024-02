Ciclismo, la bella storia del Montecarlo: tre squadre e 23 atleti

Montecarlo, 27 febbraio 2024 - Cultura, insegnamento, educazione sono tre aspetti fondamentali per l’Unione Sportiva Montecarlo una di quelle società che devono essere orgogliose della propria storia. Nata nel 1960, da 54 anni presieduta da Ferdinando Di Galante, è da sempre una base di sicuro affidamento per i giovani da avviare al ciclismo. Ha avuto anche un paio di atleti poi diventati grandi campioni come Michele Bartoli e Marco Giovannetti. Nella stagione 2024 che si aprirà a fine marzo la società lucchese si presenta con tre squadre per complessivi 23 corridori, oltre al solito intenso programma organizzativo. La Montecarlo Ciclismo (presidente Ferdinando Di Galante, vice presidente Giuliano Domenichini, cassiere Antonio Da Valle, consiglieri Stefanini e Tocchini) può inoltre contare sull’apporto di numerosi sponsor tra i quali Nissan Domenichini, Pizzeria La Rusticanella, System Data, Bar Mauro, Ecospurghi, Due C, Calzature Angelo e Ugo. Le gare da organizzare in programma sono il 20 aprile i giovanissimi a San Giuseppe nel Trofeo System Data, seguiti nella stessa località 24 ore dopo, da esordienti (gare distinte per età) e dagli allievi nel 12° Memorial Ugo Silla. Il 26 maggio invece esordienti e allievi di scena a Pieve a Fosciana per la seconda edizione del Memorial Rossano Mori.

GIOVANISSIMI: Esteban Palumbo, Matteo Matteucci, Diego Bindi, Gabriel Buzatu, Brayan Palumbo, Matilde Massoni, Federico Paoli, Mattia Orlandini, Gabriele Simi, Nicolò Massoni. Allenatori: Fabrizio Nesi, Gabriele Lisci, Michele Farnesi, Federico Conti, Filippo Mori.

ESORDIENTI: Manuel Beoni (1° anno); Daniele Ginesi, Riccardo Conti, Sebastian Del Carlo e Marco Fontana (2° anno). Allenatori: Claudio Lucchesi, Domenico Pellegrini.

ALLIEVI: Gabriele Cepa, Emanuele Tarabori, Gabriele Pierazzuoli, Michele Folegnani, Federico Grassi (1° anno), Filippo Bozzoli, Andrea Filippo Pierini(2° anno) Direttori sportivi: Sauro Bertoncini, Antonio Avanzinelli. Accompagnatori, Marco Pieroni e Giuseppe Grassi.

JUNIORES: Francesco Bandini