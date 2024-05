Ciclismo, la Cronometro. Prova riuscita per Aleotti e Covili

Buona prova dei modenesi Giovanni Aleotti e Luca Covili nella cronometro dominata dallo sloveno Tadej Pogacar dominatore del 107° Giro d’Italia.Il finalese Giovanni Aleotti che tra gli under 23 ha anche conquistato un tricolore a squadre a cronometro ha concluso al 60° posto ed è riuscito a mantenere il 28° nella generale. Il pavullese Luca Covili che ha nelle prove a cronometro il suo tallone d’Achille ha dimostrato di essere in buona condizione riuscendo a mantenere il 25° posto nella generale, e già da oggi può rifarsi nella frazione impegnativa che concluderà la Spoleto-Prati di Tivo. "Sono soddisfatto della mia prestazione ho migliorato tanto a cronometro ed ora spero di migliorare ancora la classifica generale" ci ha detto il 27enne frignanese presentati oggi i team che saranno al via del Giro Giovani e come avevamo anticipato nei giorni scorsi ci sarà il Team modenese-reggiano VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva e nel sestetto al via da Aosta il 9 giugno ci sarà il ventenne Luca Paletti che nel recente Giro di Turchia è giunto 20° assoluto e 5° della classifica giovani.

Oltre ai team selezionati la RCS organizzatrice della corsa ha comunicato anche il percorso definitivo delle tappe ed è stata confermata quella del 15 giugno che si concluderà a Zocca. La penultima frazione della corsa rosa dei Giovani prenderà il via da Montegrotto Terme e dopo aver attraversato la pianura padana entrerà nella nostra provincia attraversando Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Ponte Samone, per salire a Montalbano, Zocca per complessivi km.180. Sarà quindi quella modenese una frazione che definirà la classifica generale del Giro che si concluderà il giorno dopo in Romagna.

Andrea Giusti