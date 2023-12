Ciclismo, la festa di Radiocorsa Toscana e Pegaso Bike Service

Borgo a Buggiano (Pistoia), 8 dicembre 2023 - Questa volta i due apprezzati service toscani che garantiscono un’eccellente servizio di radio informazione in occasione delle gare ciclistiche, hanno scelto la Valdinievole per il tradizionale ritrovo dell’otto dicembre al termine di un’altra stagione intensa. I componenti di Radio Corsa Toscana e di Pegaso Bike Service si sono ritrovati con i loro familiari presso la Taverna del Vin Vino, apprezzato locale di Borgo a Buggiano. Occasione per rivisitare l’annata 2023 e progettare il futuro che vedrà i due gruppi sempre più strettamente uniti, con una ricerca costante di accorgimenti e miglioramenti sul piano delle frequenze radio, per rendere ancora migliore sul piano della ricezione e della qualità i collegamenti durante le gare. La struttura di Pegaso Bike Service grazie a Dimitri Bessi, Lorenzo Volpi, Paolo Ceccarini è pronta per un ulteriore salto di qualità (contatti in tal senso anche con la Lega Ciclismo Professionisti). E questo non potrà che migliorare il lavoro professionale garantito dai motociclisti di Radio Corsa Toscana, il cui gruppo comprende Adriano Dini, Sandro Manzi, Stefano Fabbri, Piero Germelli e Valerio Donati. Da parte nostra anche in questa occasione il grazie per la collaborazione assolutamente indispensabile che questi due gruppi integrandosi a vicenda, garantiscono alla stampa, alle televisioni, agli organizzatori e sportivi durante le gare ciclistiche. Prima dei saluti finali al festoso ritrovo di Borgo a Buggiano, gli immancabili auguri per le imminenti festività, in attesa tra due mesi e mezzo di iniziare la nuova stagione con l’ormai classica Firenze-Empoli del 24 febbraio.