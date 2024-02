Ciclismo. La Giovani Giussanesi punta sugli juniores

Con il pranzo sociale, tenutosi domenica scorsa, il Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi ha dato il via alla nuova stagione agonistica. La formazione presieduta da Rocco D’Aprile, con Vittorio Parapetti presidente onorario, sarà presente anche quest’anno con le categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores. Dopo aver lanciato negli Under 23 Lorenzo Nespoli, la Giussanesi si appresta a vivere un altro anno all’insegna di giovani, con un occhio di riguardo agli juniores in tutto il calendario regionale e nazionale. Dan.Vig.