Ciclismo, la Gragnano S.C. La Seggiola nel segno dei giovani

Gragnano,21 febbraiop 2024 - Il più giovane della squadra è il lucchese Pini che compirà 19 anni il 7 marzo prossimo; quello con la maggiore età invece Senesi classe 2002. E’ una squadra giovane, tutta di under 23 la lucchese Gragnano Sporting Club-La Seggiola, allestita dal presidente Carlo Palandri e dallo staff tecnico formato da Alberto Conti, dal “maestro” Marcello Massini, da Andrea Marinari. Dopo la splendida stagione dello scorso anno trascinata da un magnifico Nicolò Garibbo e da un ottimo Lorenzo Cataldo, un rinnovamento attuato con intelligenza da un presidente di società da molti anni sulla breccia, apprezzato per il buonsenso e la professionalità. Nella squadra ci sono atleti che non hanno ancora vinto tra i dilettanti, ma che hanno dimostrato nelle ultime stagioni promettenti segnali di maturazione e di crescita, due aspetti che sicuramente nella società lucchese avranno modo di arricchire conoscendo le capacità di chi gli guida e dei dirigenti del Gragnano S.C.- La Seggiola, quest’ultimo sponsor che ha confermato volentieri il proprio sostegno e collaborazione. Sulla carta il poker di riferimento del team è quello formato da Ninci (già protagonista in passato) Boschi, Cozzani e Creatini, mentre da Castiglion Fiorentino arriva Matteo Bennati, nipote del commissario tecnico della nazionale professionisti Daniele Bennati. Il debutto della squadra che è stata in ritiro nella zona di Campiglia Marittima, sarà sabato nella Firenze-Empoli, con un programma stagionale che prevede tutte le gare del calendario toscano, ma anche trasferte fuori regione e molto probabilmente anche una puntata all’estero dove la società fu già brillante protagonista in Kosovo nel 2023.

LA SQUADRA: Bernardo Angiolini, Matteo Bennati, Lorenzo Boschi, Piergiorgio Cozzani, Matteo Creatini, Leonardo Galigani, Alessio Ninci, Tommaso Pini, Tommaso Senesi, Lorenzo Slanzi. Ds Conti-Massini-Marinari.