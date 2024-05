Ciclismo, la lezione dell’allievo. Borghi Pellizzoni di potenza. Ecco il primo successo in carriera

Prima vittoria in carriera per Ivan Mosè Borghi Pellizzoni (al centro nella foto). Un risultato ottenuto non su un tracciato qualunque, ma alla quarta edizione del Trofeo Banca Mediolanum di Abbiategrasso per allievi. Al suo primo anno nella nuova categoria, il quindicenne di Seveso in forza al gruppo sportivo Cicli Fiorin, è riuscito a sfoderare tutta la sua potenza in dirittura di arrivo. Una vittoria degna di nota quella di Borghi Pellizzoni perché condotta in testa negli ultimi 250 metri della corsa. L’atleta di Daniele Fiorin ha trionfato davanti al varesino Luca Brancaleon, della Valceresio Bike, al piemontese Leonardo Martuscelli della società Castellettese Cicli Varsalona e al bergamasco Andrea Rota del Pedale Brembillese. Nella stessa gara sono stati protagonisti anche Mattia Moretti e Nicholas Ferrone del Velo Club Sovico-Young Bikers, rispettivamente quinto e ottavo. Ora che si è sbloccato, Borghi Pellizzoni è pronto a vivere nuove emozioni in pista.

A partire da oggi al Trofeo delle Regioni nel velodromo di San Francesco al Campo, nel Torinese, dove il giovane brianzolo gareggerà con la rappresentativa della Lombardia diretta dal responsabile tecnico Massimo Casadei. Oltre a Borghi Pellizzoni, per i colori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin sono stati convocati Rebecca Fiscarelli, Nicoletta Berni, Manuel Roccia, Aurora Colombo, Cesare Castellani, Lorenzo Milani e Isabel Di Sciuva.