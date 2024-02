Ciclismo, la Maltinti Banca Cambiano debutta in casa

Empoli, 19 febbraio 2024 – Domani martedì Roberto e Cristina Maltinti assieme ai dirigenti della società, presenteranno la 37^ Firenze-Empoli che sabato prossimo 24 febbraio aprirà la stagione dilettanti in Toscana. Sarà un’occasione speciale in quanto la conferenza stampa sarà in Palazzo Vecchio a Firenze e la classica nazionale di sabato rientra nel programma delle manifestazioni per la partenza del Tour de France da Firenze, tanto che al seguito della corsa è annunciata la presenza del direttore generale del Tour Christian Prudhomme. Un momento anche per ricordare l’indimenticabile fondatore e presidente della società sino dalla nascita Renzo Maltinti. L’attuale presidente Roberto Maltinti e la sorella e vice presidentessa Cristina, hanno espresso la loro soddisfazione per la stagione 2023 con le 5 vittorie conquistate e il ricordo del loro babbo Renzo, sempre presente in tutti gli addetti, che hanno sicuramente per spirito, volontà e passione, raddoppiato l’impegno per far sentire meno distante il fondatore e presidente della società. Nel frattempo la squadra si è preparata per il debutto in casa di sabato prossimo con i nove atleti, tra i quali la presenza del giovane campione nazionale dell’Etiopia Kiya Rogora che arriva dal Team Continental della EF Education. Riconfermati Di Felice, l’olandese Hoeks, Cristalli, Catarzi, Salvadori e il campione toscano élite della cronometro in montagna Niccoli, mentre oltre all’etiope Rogora tra i nuovi Di Camillo e Franchini. Nello staff tecnico con i riconfermati Leonardo Scarselli (coordinatore), Antonini, Scali, Picchioni, Enzo Scarselli, Viani, torna l’empolese Alfredo Luddi per molti anni in passato alla guida della squadra. Tre le gare da organizzare nel 2024 con l’impegno di tutto il Comitato Sport Comune di Empoli sezione ciclismo. La 37^ Firenze-Empoli classica di apertura (24 febbraio), il 46° Gp Città di Empoli il 15 giugno ed il gradito ritorno del Circuito di Corniola di Empoli che sarà dotato del G.P Emmetex previsto per il 20 luglio.

LA SQUADRA: Catarzi, Cristalli, Di Felice F., Di Camillo, Franchini, Niccoli, Hoeks (Ol.), Rogora (Eti), Salvadori. Ds Scarselli-Antonini-Luddi.