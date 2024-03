Ciclismo: la manifestazione in programma a Lastra a Signa. Ciclostorica, due giorni di gare. Antipasto per il Tour de France La Ciclostorica La Lastrense si svolgerà a Lastra a Signa con la Pedalata Giallo-Rosa e la prima tappa del Giro d’Italia d’Epoca. Coinvolgimento di volontari e Associazioni sportive locali. Percorsi di varia difficoltà per i partecipanti.