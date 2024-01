Ciclismo: la rievocazione della prima gara svolta in Italia nel 1870. Firenze-Pistoia, storie ed eventi

Previste nei prossimi giorni diverse iniziative per rievocare la Firenze-Pistoia, ossia la prima gara ciclistica in Italia svoltasi nel 1870 e la cui ciclostorica è fissata per domenica 4 febbraio. Sabato 27 gennaio nel tardo pomeriggio a Firenze in sede da definire, ed a Pistoia nei locali dell’associazione "Amici di Franco Ballerini" a Cantagrillo, ci sarà un revival con filmati d’epoca, tavole rotonde sulla storia del ciclismo e sul contesto ed il significato della Firenze-Pistoia.

Venerdì 2 febbraio apertura della Mostra Mercato del materiale sul ciclismo (libri, giornali, maglie, ecc.). A Firenze la mostra sarà aperta nel foyer del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in Piazza Vittorio Gui, mentre a Pistoia sarà possibile visitarla presso la Biblioteca San Giorgio, via S. Pertini, presso il Polo Universitario. A Firenze sabato 3 febbraio, prevista una Pedalata Ecologica con partenza dalla zona antistante il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con bici d’epoca a numero chiuso. La pedalata si svolgerà nel centro cittadino di Firenze ed eventualmente anche all’interno del Parco delle Cascine ed al Velodromo Enzo Sacchi di Firenze, cui seguirà in serata nei locali della mostra, un incontro con giornalisti e vecchie glorie del ciclismo per ricordare degnamente le figure di Gino Bartali e Gastone Nencini.

Antonio Mannori