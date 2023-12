Ciclismo, la Seanese ancora assieme alla MG Kvis Colors for Peace

Seano (Prato), 9 dicembre 2023 - Anche nella prossima stagione, l’Unione Ciclistica Seanese grazie a Marco e Filippo Fuochi sarà assieme alla MG Kvis Colors for Peace, con una squadra che è stata già definita e che comprenderà 13 corridori. E non mancano le novità nell’organico per la prossima stagione, con sette conferme e sei nuovi arrivi, a disposizione dei due direttori sportivi, l’ex corridore abruzzese Maurizio Frizzo e il pratese di Seano Filippo Fuochi, che già hanno guidato la squadra nell’ultima annata agonistica ottenendo ottimi risultati. Nel ruolo di team manager della squadra Continental, sarà ancora l’esperto Angelo Baldini, mentre dando uno sguardo ai nuovi della squadra segnaliamo il giovane uruguaiano Ciro Alvarez Perez, campione nazionale juniores strada e cronometro, autore di una serie di ottime prestazioni e risultati, e che sarà al debutto tra gli under 23. Tra gli altri volti nuovi della squadra, la coppia Carrò, Cantoni (ex campione toscano under 23), entrambi classe 2000, dotati di notevole esperienza. Un gruppo in grado di essere protagonista con una calendario gare di prestigio in Italia e all’estero.

LA SQUADRA: Davide Bauce, Francesco Carollo, Mattia Di Felice, Lapo Gavilli, i due britannici Ben Granger e Matthew Kingston e Antony Silenzi. I nuovi sono Fabiano Faieta, Ciro Alvarez Perez, Simone Carrò, Andrea Cantoni, Matteo Spreafico, Simone Roganti.