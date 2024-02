Ciclismo. La Sozzigalli compie cinquant’anni

La Ciclistica Sozzigalli ha ricevuto domenica scorsa a Soliera il meritato riconoscimento dalla FCI per i primi 50anni di attività dal presidente della commissione benemerenze Adriano Roverselli che è stato consegnato al fondatore della società Giancarlo Lugli. La società del presidente Francesco Guaitoli ha conquistato in questi decenni 10 titoli italiani e 8 regionali. Questi i Giovanissimi che saranno guidati da Andrea Sighinolfi,Roberto Barbieri e Fabio Parisi,Giulia,Lorenzo e Antonio Mogavero,Andrea e Chiara Parisi, Mattia e Clara Commentale,Zerubabel Perrone,Angelica Basagluia,Mattia Baldi,Riccardo Goldoni,Thomas Bellentani,Kevin Pizza,Antonio mandarini,Ernesto Gozzi,Simone Tirino,Francesca Piergianni,Matteo Frignani,Alessandro Russo,Vasylii Butsan ,Samuele Bulgarelli,Riccardo Cavanni,Romeo Gozzi,Aurora Petrucci,Jole Iaconangelo e Leonardo Balboni.Intensa sarà anche l’attività organizzativa che scatterà il 1° maggio con il G.P.Sportivi di S.Martino di S.Prospero che è la corsa più longeva della provincia di Modena riserrvata agli juniores con la direzione corsa di Fabio Carnevali mentre sono in approvazione alcune gare per Giovanissimi che sono il vivaio della Sozzigalli del vice presidente Antonio Dondi con la collaborazione di Giancarlo e Paola Lugli,Andrea e Fabio Bulgarelli, Fabio balboni,Marco Scarpelli ed Antonio Marchetti.

Andrea Giusti