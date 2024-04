Ciclismo. La stagione dei Giovanissimi scatta da Sovico

Pronti a salire sul palcoscenico agonistico i ciclisti della categoria Giovanissimi (7-12 anni). Domenica a Sovico scatterà la stagione su strada 2024 in Brianza. In palio la terza edizione del Trofeo Autorivolta-Comune di Sovico organizzato dal Velo Club Sovico presieduto da Maurizio Canzi. La manifestazione prevede un circuito cittadino attraverso via Mameli, via Lombardia, via Mazzini, via Stoppani e ancora via Mameli dove è posto lo striscione di arrivo. La fasi preliminari inizieranno alle 13. Partenza della prima gara alle 14.30. A fare gli onori di casa saranno naturalmente i portacolori del Velo Club Sovico che di fronte avranno un’agguerrita concorrenza a partire dai comaschi del GS Alzate Brianza e dai lecchesi campioni d’Italia dell’UC Costamasnaga. In chiave brianzola si schiereranno ai nastri di partenza gli atleti della Salus Seregno, del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso, della Società Ciclistica Brugherio Sportiva, della Polisportiva Molinello Servetto-G&G Pannelli di Cesano Maderno, del Pedale Agratese di patron Macchini, del Pedale Arcorese, dello Sport Club Mobili Lissone e della Giovani Giussanesi di Giussano.

Dan.Vig.