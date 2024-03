Ciclismo: la storia. Gs Montecarlo fa 65 anni

Con quella maglia hanno esordito Michele Bartoli (forse il più grande nelle corse di un giorno, con un albo d’oro stratosferico nelle classiche del Nord) e Marco Giovannetti (oro olimpico a squadre a Los Angeles 1984 e una "Vuelta" nel 1990 fra le sue vittorie). Campioni assoluti che, però, si sono messi in evidenza con la casacca grigiorossa del Montecarlo ciclismo che, nel 2024, celebra i 65 anni di attività. Un primato di longevità che poche realtà nel mondo delle due ruote a pedali possono vantare.

La fondazione risale al 1960 e, tra coloro che dettero il La a questa magnifica avventura, Ferruccio Ciuffardi, scomparso nel 2022. Ma il merito non è soltanto quello dei risultati sportivi. Dietro c’è una vera e propria filosofia di vita.

Gli allenatori hanno compiti ben precisi: oltre ad insegnare come andare forte in bici, devono (e lo fanno molto bene) anche far passare i messaggi di lealtà, rispetto degli avversari, educazione, spirito di squadra. Nessuna cittadinanza per la vittoria ad ogni costo. Molto meglio assicurarsi che i ragazzi si divertano con la loro disciplina preferita. E non è poco, considerando che una certa flessione delle... vocazioni ciclistiche c’è stata. Forse anche per la mancanza di un campione trainante in questo momento, l’assenza di un Nibali, ad esempio. Si tratta di un fattore trascinante: basti pensare, ad esempio, al contrario del ciclismo, di ciò che sta accadendo nel tennis, con un marea di bambini che, dopo aver visto i trionfi di Sinner, vogliono iniziare lo sport della racchetta.

Ritornando al Gs Montecarlo, il ridimensionamento, indubbiamente, è realtà in generale, soprattutto dopo, durante e subito dopo la pandemia. Riuscire a... sopravvivere è ancora un merito per società di questo genere, mandate avanti da volontari e da tanta passione. Ma il presidente Ferdinando Di Galante non molla.

Ecco i protagonisti, gli atleti del 2024, nelle varie gare a livello locale e regionale.

"Giovanissimi": Esteban Palumbo, Matteo Matteucci, Diego Bindi, Gabriel Buzatu, Bryan Palumbo, Federico Paoli, Mattia Orlandini, Gabriele Simi e Niccolò Massoni. Nel femminile: Matilde Massoni.

"Esordienti" - Primo anno: Manuel Beoni; secondo anno: Daniele Ginesi, Riccardo Conti, Sebastian Del Carlo e Marco Fontana.

"Allievi" - Primo anno: Gabriele Cepa, Emanuele Tarabori, Gabriele Pierazzuoli, Michele Folegnani e Federico Grassi; secondo anno: Filippo Bozzoli e Andrea Filippo Pierini.

"Juniores": Francesco Bandini.

Massimo Stefanini