Ciclismo La Uae Emirates tra le squadre Under 23 iscritte “Industrie del Marmo“ Boom di iscrizioni

Ventinove squadre al via (di cui una decina dall’estero), 174 ciclisti, per la prima volta la presenza della Uae Emirates degli Emirati Arabi. Sono numeri importanti quelli della 35ª edizione del gran premio “Industrie del marmo“, la corsa ciclistica internazionale che si disputerà domenica 12 maggio sul tradizionale circuito Marina-Ponti di Vara (partenza e arrivo in viale Colombo), riservata alla categoria degli Under 23, organizzata dalla Fausto Coppi.

"Negli ultimi mesi le richieste di partecipazione hanno superato ogni precedente record, con continue domande provenienti da squadre di ogni parte d’Europa. Un riconoscimento che sta premiando i grandi sforzi compiuti dal consiglio direttivo guidato dal presidente Andrea Borghini, che ogni anno punta sulla qualità e la competitività della corsa. Un impegno e una serietà che sono ormai riconosciute globalmente, a testimonianza della qualità e della reputazione che il Gran Premio ha saputo crearsi" scrive la società in una nota.

E di primo piano sono le squadre iscritte alla edizione 2024: Vf Group Bardiani Csf Faizanè, Hopplà Toscana, Carrera, Iseo Rime, Zalf Euromobil, General Store, Technipes, Colpack, Astana, Q36.5 e Cycling Team Friuli, il development team della Bahrain Victorious. E alla partenza ci saranno atleti di rilievo del panorama ciclistico internazionale under 23 come lo sloveno Gal Glivar della Uae e gli italiani Davide Donati, Ludovico Crescioli, Alessandro Pinarello e Alessandro Romele, rispettivamente dei team Carrera, Technipes, Bardiani Csf Faizanè e Astana.

Sarà presente anche il commissario tecnico under 23 maschile Marino Amadori, in rappresentanza della Federazione Ciclistica italiana. Al vincitore sarà assegnata una coppa in memoria del vicepresidente Mario Bianchi. Verrà assegnato anche il trofeo “Aldo Morelli“, indimenticato presidente della Fausto Coppi, mentre il gran premio della montagna è intitolato a Vittorio Isoppi.

Maurizio Munda

Nella foto, glui organizzatori del Gp Industrie del Marmo