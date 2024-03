Ciclismo. La Vangi trionfa in Francia, Belleri nelle Marche

Show del Team Vangi Il Pirata Sama di Calenzano in Francia nella "Bernaudeau Juniors", gara internazionale svoltasi nel Dipartimento della Loria. La squadra fiorentina guidata dal direttore sportivo Matteo Berti ha centrato il terzo successo della stagione su altrettante gare. Dopo le vittorie di Sambinello e Bolognesi, è stato il romagnolo Leonardo Meccia ad imporsi per distacco, festeggiando così con due giorni di ritardo i 18 anni. Meccia giunto da solo sul traguardo precedendo il compagno di squadra Enea Sambinello, mentre al terzo posto è finito il francese Johan Chardon. Una gara non facile quella transalpina lunga 134 km, che la Vangi Il Pirata ha controllato fino dalle battute iniziali per poi realizzare una splendida doppietta per la gioia del presidente Fabrizio Vangi, grande tifoso della Fiorentina.

Nelle altre gare fuori dalla Toscana, da segnalare negli juniores ancora un secondo posto (il terzo in questo avvio di stagione) per il Team Franco Ballerini con Joann Rolando sul "Circuito della Madonnina" con arrivo in salita a Castelnuovo Magra dove ha vinto il piemontese Riccardo Giuliano su Rolando, Buongiorno, Proietti e Peluso. Tra i dilettanti esulta anche l’Hopplà Petroli Firenze Don Camillo grazie al bresciano Michael Belleri, che ha vinto in volata il Gp San Giuseppe a Montecassiano in provincia di Macerata. Nella "Popolarissima" a Treviso la stessa formazione fiorentina ha conquistato il 4° posto con il toscano Francesco Della Lunga.

Prossime gare: Domenica 24 marzo la prima gara della stagione alla periferia di Lucca per esordienti e allievi, mentre gli juniores torneranno a Calenzano nel Memorial Faliero e Clara Vangi - Piero Bacchereti (km 100 con partenza alle ore 10) dove il Team Vangi vuol realizzare il poker.

Antonio Mannori