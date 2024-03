Ciclismo. L’Alma Juve debutta bene a Porto Sant’Elpidio. Sgherri è già in forma, Magnoni una bella sorpresa

Ha piazzato subito due suoi corridori tra i primi dieci al debutto stagionale la squadra Allievi della ScdAlma Juventus Fano, che al traguardo finale di Sant’Elpidio a Mare della nona edizione del Trofeo "Giuliano Renzi" ha visto Mirko Sgherri transitare terzo e Matteo Magnoni nono. In un tracciato pianeggiante di 4,9 km, da ripetere dieci volte, Sgherri ha confermato il suo valore mostrando i muscoli sul duro strappo conclusivo di questa classica di apertura di annata, mentre Magnoni ha rappresentato una piacevolissima sorpresa. Nel complesso buona gara per i ragazzi arancio-aragosta seguiti dai Diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, con qualche recriminazione per i ritiri a causa di una caduta di Andrea Antonioni e Samuele Uguccioni. C’è stata peraltro una significativa selezione, come testimoniano i soli 36 arrivati su 82 partenti.

E’ stata invece la quinta posizione conquistata in rimonta dal 1° Anno Simone Ringhini il miglior risultato centrato dagli Esordienti fanesi, affidati anche quest’anno al diesse Gabriele Gorini. Ugualmente impegnata sul percorso di Sant’Elpidio a Mare, ma con cinque giri in meno da affrontare rispetto ai più grandi, la formazione della Scd Alma Juventus Fano ha riportato anche il quindicesimo posto di Kevin Piccioli. Nella volatona sono terminati in mezzo al gruppone Edoardo Smacchia, Marco Amadori e Diego Giannetti, mentre Federico Pogliaghi è giunto un po’ più attardato e Riccardo Agostini è stato costretto ad abbandonare.

b. t.