Ciclismo: l’amarcord. Moser quarant’anni dopo

Il conto alla rovescia è partito. Tra poco più di un mese ci sarà l’arrivo della tappa Genova-Lucca al Giro che ritorna, come arrivo, dopo 39 anni, nel centenario della morte di Puccini. Saranno, invece, 40 da quel cronoprologo sulle Mura del 1984 vinto da Moser che, poi, si aggiudicò l’unico suo Giro d’Italia, dopo aver vinto tutto. Quattro decenni esatti anche dalla prima partecipazione delle squadre Fanini alla kermesse rosa.

Tante ricorrenze che saranno ricordate il 12 aprile, al Grand Hotel Guinigi, con un dibattito cui parteciperanno (foto) l’ex campione trentino, il dirigente ciclistico Ivano Fanini, più il "Leoncino" delle Fiandre, Michele Bartoli (cresciuto ciclisticamente proprio in casa Fanini), il presidente regionale della Federazione, Saverio Metti e quello provinciale, Pierluigi Castellani. Ci saranno anche gli assessori Fabio Barsanti per il Comune di Lucca e Lucia Micheli per il municipio di Capannori. A fare gli onori di casa, per l’Unione nazionale "Veterani dello Sport", Carla Donati. Era il 17 maggio 1984, quando, per la prima volta, una squadra lucchese si presentò alla partenza dell’edizione "rosa" e destino volle che, quell’ esordio, avvenisse proprio a Lucca, nella città di origine del suo fondatore e patron, Ivano Fanini. Si correva il cronoprologo vinto da Francesco Moser (che poi, come detto, trionfò anche nella crono finale da Soave a Verona, aggiudicandosi per la prima ed unica volta nella sua straordinaria carriera il Giro davanti a Laurent Fignon e a Moreno Argentin).

Il Team Fanini arrivò al grande appuntamento nella sua prima stagione di professionismo avendo vinto in precedenza il titolo italiano del ciclocross con Ottavio Paccagnella ed il campionato italiano di velocità individuale indoor su pista con Nazzareno Berto.

Massimo Stefanini