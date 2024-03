CICLISMO. Le atlete dell’Aromaitalia in gara a Ponte a Egola

Nessuna pausa peril weekend pasquale per le ragazze del team Aromitalia 3T Vaiano, impegnate in una gara importante in quanto è in programma sul circuito di Ponte a Egola il Campionato Toscano élite under 23 e juniores nell’ambito della rassegna "Pasqualando". La gara è in programma su di un anello di 2 km e 200 metri interamente pianeggiante, da ripetere 29 volte per complessivi 63 chilometri e 800 metri. La maglia della formazione vaianese di patron Stefano Giugni sarà difesa dalle toscane Francesca Baroni, Milena Del Sarto, dominatrice della passata edizione della corsa pisana, Lara Scarselli, seconda classificata nel 2023, e da Serena Semoli. Al via (ore 13) anche la vicentina Irene Affolati, la trevigiana Elisa Tottolo, la romagnola Valentina Zanzi, e la rappresentante della Repubblica Ceca Patricie Mullerova, all’esordio assoluto con la maglia del team Aromitalia 3T Vaiano sulle strade italiane. Ai nastri di partenza per la categoria juniores due toscane, Emma Franceschini, reduce da una buona prestazione nella sua gara d’esordio in Friuli, e Melissa Nesti.

An. Mann.