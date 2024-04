Ciclismo. Le fiorentine Vangi e Petroli senza rivali

Non si fermano il Team Hopplà Petroli Firenze nei dilettanti e quello della Vangi Il Pirata Sama negli juniores. Nel giorno di "Pasquetta" le due società fiorentine hanno fatto poker rispettivamente sul circuito pistoiese di Poggio alla Cavalla ai piedi del Montalbano e nella gara a Termo di La Spezia. La vittoria per l’Hopplà Petroli Firenze guidata dal Ds Matteo Provini, firmata dal modenese, classe 2000, Matteo Pongiluppi che ben spalleggiato da tutta la squadra che ha controllato la corsa fino dal primo dei 29 giri previsti ha sfoderato uno sprint poderoso che gli ha permesso su anticipare due avversari bravi e pericolosi come il fiorentino Lorenzo Magli e l’olandese della Maltinti Banca Cambiano Eduard Daan Hoeks. Per la Vangi il Pirata Sama Ricambi è stato Leonardo Meccia, attualmente lo junior più in forma della categoria in campo nazionale, ad imporsi allo sprint nella gara spezzina di Termo davanti a Sciarra del Team Franco Ballerini ed al suo compagno di squadra Thomas Bolognesi. Una prestazione attenta, intelligente, quella offerta dal team guidato dal Ds Matteo Berti.

Antonio Mannori