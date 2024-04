Ciclismo. Le gemelle Orsi in gara a Bovolone

Il campionato provinciale degli esordienti a Medolla è l’unico appuntamento del ciclismo sulle strade modenesi nel primo intenso weekend del mese d’aprile. Domani per gli Under 23 è in programma la 74^ edizione della Milano-Busseto una classicissima internazionale con al via le nazionali di Germania ed Ucraina con il via 13 (150 chilometri). Domenica con l’organizzazione della Pol.S.Marinese saranno gli esordienti del 1° anno a prendere il via della prima edizione del Città di Medolla una nuova manifestazione del calendario promossa dal Comitato Provinciale con l’amministrazione comunale. A contendersi il successo sul circuito di 3,9 chilometri da ripetere 6 volte per complessivi 23,4 chilometri con i portacolori della Ciclistica Novese, Pol.S.Marinese, Cicl.S.Felice e Ciclistica Maranello in gara per la conquista della maglia di campione provinciale del 1° anno Seguiranno gli esordienti del 2° anno che dovranno gareggiare su 8 giri dello stesso percorso per un totale di 31,2 chilometri ed anche per loro è in palio la maglia di campione provinciale. A Bovolone (Verona) saranno impegnate le donne allieve al via la neocampionessa regionale Martina Orsi (foto) con la sorella gemella Alessia che sempre in terra veneta aveva una pregevole quinta piazza. Sempre a Bovolone gareggeranno anche gli allievi con al via la Ciclistica Maranello unica compagine allievi della nostra provincia capeggiata dall’ex campione regionale esordienti Marcello Pelloni. A Salsomaggiore saranno i Giovanissimi a debuttare con la prima gara della stagione 2024 mentre la prima gara in terra modenese per questa categoria si svolgerà il 28 aprile a Cavezzo con l’organizzazione della Ciclistica Novese. L’intenso weekend di ciclismo si concluderà a Reda di Faenza con il via alle 13 (154 chilometri), la gara sarà valida per l’assegnazione della maglia di campione regionale Under 23.

Andrea Giusti