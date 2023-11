Ciclismo: l’evento. Mountain bike tricolore. Tornano gli assoluti. Saranno al "Ciocco»

L’avevamo definita la Coverciano della mountain bike. La zona del Ciocco si presta magnificamente per questa disciplina. In primis per la spettacolarità tecnica dei percorsi, ma anche per l’ormai acclarata capacità organizzativa.

E, allora, la Federciclismo ha deciso: è ufficiale, i campionati italiani 2024 di mountain bike si svolgeranno al Ciocco. Le date sono quelle di sabato 27 e domenica 28 luglio, in un fantastico fine settimana in compagnia delle ruote artigliate. Sabato 27 le prove della disciplina cross-country short track (Xcc) che rappresenta l’evoluzione più recente (gare riservate agli atleti delle fasce giovanili e junior), oltre ai tanti appassionati e amatori che parteciperanno nelle categorie "Master". Domenica 28 è previsto, invece, il campionato italiano "Xce", con le frizzanti serie a eliminazione in cui gli atleti si sfideranno a suon di batterie.

Queste competizioni saranno aperte a tutte le categorie di atleti, non solo quelle di livello "Uci" ("Junior", Under 23 ed "Élite"), ma anche a quelle giovanili e "Master".

La tenuta del Ciocco non è nuova nel panorama mtb e si è resa più volte protagonista di prestigiosi eventi, ospitando, fra gli altri, il primo mondiale in Europa, il campionato europeo e la Coppa del mondo di bike trial, innumerevoli gare nazionali di "Xc", edizioni della Coppa Italia giovanile "Xc", i primi campionati italiani di "pump track" e i campionati europei giovanili "Xc". Insomma, la crema della mountain bike sarà in Lucchesia.

