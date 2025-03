Ciclismo, l'iridato su pista Del Medico e i giovanissimi per il Velo Club Empoli

Empoli, 8 marzo 2025 - Dopo l’esperienza 2024 con l’allestimento di una squadra Under 23, il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli è tornato nella sua dimensione più aderente alla realtà, iniziando un nuovo ciclo con particolare attenzione al vivaio giovanile. Confermata comunque la stella della stagione, l’under 23 Fabio Del Medico, campione del mondo e italiano su pista, che è voluto rimanere nel Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, società dove potrà svolgere con assoluta tranquillità l’attività su pista, e dal 14 al 16 marzo sarà alla Coppa del Mondo in Turchia. La società empolese di Avane del presidente Alberto Mazzoni, comprende un buon numero di giovanissimi, e l’impegno maggiore è nel cercare di incrementare le squadre allievi ed esordienti. A tal fine ci sarà un’iniziativa verso il mondo della scuola nelle prossime settimane. Quanto al programma organizzativo previste al momento un paio di gare per giovanissimi, quella a Marcignana e successivamente a Bassa di Cerreto Guidi. La presentazione ufficiale al Ristorante Pizzeria Lo Spigo uno degli sponsor assieme a R.F., Var Group, Del Colle, Paoletti, Vini Rossetti ed altre aziende. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del C.R.T. Luca Menichetti con il consigliere Andrea Fefè e l’assessore allo sport del comune di Empoli Laura Mannucci. Questo l’organico.

UNDER 23: Fabio Del Medico

ALLIEVI: Matteo Santinelli

ESORDIENTI: Francesco Conte, Tommaso Curci, Giovanna Conte, Muharem Alla

GIOVANISSIMI: Nicole Chelini, Duccio Taddei, Alberto Marchetti, Luca Pazzano, Elia Rabiti, Elia Sarli, Federico Bellucci, Leonardo Lacava, Stefano Leporatti, Carolina Moriconi, Edoardo Moriconi, Diletta Politi, Francesco Riggi, Lorenzo Cantini, Andrea Ruggiero. Ci sono infine anche per la Promozione giovanile Vincenzo Yang, Cristian Bellucci e Jacopo Riggi. Lo staff tecnico comprende Andrea Del Medico, Leonardo Lupi, Lorenzo Corrao, Carmine Di Vilio e gkli accompagnatori Marco Cantini, Vincenzo Curci e Lina Lombardi