Ciclismo. L’onda lunga del Giro d’Italia. Oggi torna la Gran Fondo

Dopo la tappa del Giro d’Italia la carica ciclistica non si ferma dalle nostre parti perché oggi è il gran giorno di una “classifica“ del pedale e delle due ruote sulle strade della Versilia. La settimana che ha acceso l’entusiasmo di tutti gli appassionati e non solo del ciclismo si chiude come meglio non poteva infatti, con la Gran fondo della Versilia, giunta alla sua 26ª edizione.

La famosa Gran fondo della Versilia è una gara ciclistica competitiva con tratti di percorso “neutralizzati”. Sono previsti ben cinque tratti agonistici cronometrati (Pedona, Stiava, Orbicciano, Farneta Stabbiano Chiatri, Pitoro) per il "percorso lungo" e quattro tratti agonistici cronometrati (Pedona, Stiava, Farneta Stabbiano Chiatri, Pitoro) per il "percorso medio". La partenza per tutti sarà dalla Cittadella del Carnevale di Viareggio alle 8 di stamani. Oltre ai percorsi "lungo" (la Granfondo vera e propria, con 127,42 chilometri e 2.288 metri di dislivello) e "medio" (la Mediofondo, con 97,04 chilometri e 1.611 metri di dislivello) è previsto anche un terzo percorso: quello della Passeggiata ecologica (con 52,81 chilometri e 743 metri di dislivello). La manifestazione coinvolge i territori comunali di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Pescaglia, Lucca e Massarosa.

La cronoscalata Pedona (presente su percorso lungo e percorso medio) è di 3,7 chilometri e 233 metri di dislivello. Quella di Stiava (presente su lungo e medio) è di 2,5 km e 179 m di dislivello. Quella di Orbicciano (presente solo sul lungo) è di 8,3 km e 380 m di dislivello. Quella di Farneta Stabbiano Chiatri (presente su lungo e medio) è di 5,54 km e 261 m di dislivello. Infine quella del Pitoro (presente su lungo e medio) è di 3,36 km e 166 m di dislivello.

Saranno premiati con buoni Amazon i primi 6 uomini e le prime 6 donne, di ciascun percorso, in base alla somma dei tempi delle cronoscalate. Saranno premiati con premi tecnici ed alimentari il primo, secondo e terzo classificato vincitori di ciascuna delle 12 categorie FCI, di ciascun percorso, in base alla somma dei tempi delle cronoscalate (in base alle fasce d’età per gli uomini le categorie sono 9 mentre per le donne sono 3).