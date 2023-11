Ciclismo. Lorenzo Vesco punta dritto al Giro under 23

Leonardo Vesco debuterrà tra gli Under 23 con la Colpack Ballan CSB. Diciotto anni di Besana, Vesco è stato ingaggiato dalla squadra Continental bergamasca per la stagione 2024. "Credo che Colpack Ballan CSB sia il massimo per un ragazzo come me – confessa Leo – La squadra ha tutto quello che serve per affrontare uno sport impegnativo come il ciclismo. Ho la fortuna di avere già nell’organico due amici come Lorenzo Nespoli e Gabriele Casalini con cui mi alleno". Vesco, che studia al liceo sportivo Paci di Seregno, sogna di correre il Giro di Lombardia U23 che si svolge sulle strade di casa.

Dan.Vig.