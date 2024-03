Ciclismo. Luca Covili sfiora la top ten alla Coppi e Bartali. A Vignola si corre il Gran Premio Fioritura

Luca Covili (foto) ha sfiorato l’obiettivo di entrare nella top ten alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si è conclusa ieri sul velodromo di Forli. Il 27enne portacolori della VF Group Bardiani giunto con il gruppo di testa ha cercato nella volata finale di entrare sul velodromo Servadei in buona posizione ma non è riuscito a superare Pesenti che era a pari tempo in classifica che è andato ad occupare la decima piazza per il miglior piazzamento. Comunque la prestazione di Covili è stata certamente positiva e dovrebbe essere tra i selezionati per il prossimo Giro d’Italia. Il team modenese-reggiano si è classificato al secondo posto nella classifica a squadre a soli 10’’ dalla .W. T Lotto e primo delle professional e con Manuele Tarozzi si sono aggiudicati la maglia verde dei GPM . Dalla Romagna alla Slovenia in settimana un altro modenese si è messo in evidenza Luca Paletti che si è aggiudicato la maglia dei GPM. Saranno gli juniores questa mattina alle 10 ad aprire la full immersion del ciclismo giovanile G.P.Fioritura su di un percorso di 7 giri del classico circuito del ’Gessiere’ sul quale si sono concluse tante edizioni della Milano-Vignola. La gara valida per il Trofeo TecnoM assegnerà anche la maglia di campione provinciale della categoria che vede favoriti i ragazzi del team Paletti.

Poi nel pomeriggio la kermesse si svolgerà tutta sul circuiti industriale vignolese con il via degli esordienti 1° anno alle 13,30 seguiti da quelli del 2° anno in gara per il Trofeo Govi ed il Trofeo Resmauti e concluderanno gli allievi alle 16 con il Trofeo Girgenti. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Vignola e con l’organizzazione tecnica della US Formiginese.

Andrea Giusti