Ciclismo: l'umbro Battistelli vince tra gli allievi a Ponte a Egola

Ponte a Egola,31 marzo – Con una volata poderosa l’allievo umbro Pietro Battistelli ha fatto sua la gara “Pasqualando” che ha chiuso la mattinata ciclistica sul circuito di Ponte a Egola dopo le gare degli amatori e quella degli esordienti. Sono stati 126 i corridori al via e media vertiginosa fino dal primo dei 21 giri in programma. Sporadici anche i tentativi di fuga proprio per l’alta velocità e ultimissime battute con stretto controllo tra le ruote veloci. Il più bravo di tutti è stato Battistelli del Velo Club Racing Assisi società che ha completato il successo di squadra con il terzo posto di Tomassini. Buon secondo invece il romagnolo Ghirelli. La gara era valevole per il campionato provinciale pisano che è stato conquistato da Lorenzo Pucci del G.S. Iperfinish. ORDINE DI ARRIVO: 1)Pietro Battistelli (V.C. Racing Assisi) km 46,200, in 1h01’25”, media km 45,134; 2)Matteo Ghirelli (Pol. Fiumicinese Fait); 3)Nicolò Tomassini (V.C. Racing Assisi); 4)Daniel Bartolotta (Team Bike Sport Ballero); 5)Gennaro Matrone (Team Cesaro Franco Ballerini); 6)Fabbri; 7)Sanesi; 8)Mezzasalma; 9)Milani; 10)Luci.

Antonio Mannori