Ciclismo. Martinoli leader al Giro juniores. Lechner sfiora il quarto successo

La maglia di leader del Giro d’Italia con la juniores Giada Martinoli (foto) ed il secondo gradino del podio assoluto di Eva Lechner brillano tra i risultati dell’Ale Cycling Modena nella 5^ tappa della corsa rosa che si è svolta ieri a Cantoria (To). Proseguono le buone notizie per la società modenese impegnata nel weekend piemontese con la conferma della bianca-rosa della Martinoli rientrata alle corse dopo lo stop forzato di domenica scorsa per una leggera influenza. L’azzurra che è stata la migliore tra le juniores agli europei si è classificata quarta assoluta nella gara Open e 1^ di categoria con il podio delle juniores che è stato completato dalla compagna di colori Valeria Terzi che ha colto un pregevole bronzo. Non è riuscita a cogliere il quarto successo consecutivo la 38enne Lechner superata da Rebecca Gariboldi che ha anche indossato la maglia rosa poichè Lucia Bramati è impegnata oggi in Coppa del Mondo in Francia assieme alla juniores Greta Pighi. Oggi lo squadrone di patron Stefano Belloi e di Milena Cavani cercherà di essere protagonista nell’internazionale di Torino dove saranno in gara complessivamente 450 atleti e atlete. A Castelletto di Serravalle (Bo) nella giornata del ciclocross nella mattinata saranno protagonisti i master del Trofeo Modenese e nel pomeriggio gareggeranno tutte le categorie agonistiche dagli esordienti alle gare Open sia maschili che femminili tra queste ultime debutterà la professionista fioranese Gaia Masetti che ritorna a gareggiare nel fuoristrada per preparare la stagione su strada.

Andrea Giusti