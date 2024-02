Ciclismo. Marzo Tizza carico. Si chiude la Valenciana

Buon avvio di stagione del brianzolo Marco Tizza. Il professionista di Nova Milanese sta correndo la Vuelta Comunitat Valenciana in Spagna (oggi la conclusione) e, dopo aver raccolto un lusinghiero undicesimo posto nella recente Ruta de la Cerámica-GP Castellón, si è avvicinato alle posizione di testa cogliendo la settima posizione nella seconda tappa con arrivo a La Valldigna dopo 162 chilometri. "Questa stagione è importante per me - ha detto Tizza 32 anni professionista dal 2018 -, quindi è davvero una bella cosa riuscire a partire con buoni risultati e una condizione di forma in crescita. Oggi si conclude la Vuelta e vorrei provare a combinare qualcosa di buono magari entrando a far parte dei primi dieci classificati". Tizza è un corridore veloce e in caso di un arrivo a ranghi compatti è nella posizione ideale per giocare le sue carte. Alla belga Bingoal WB ha sentito tanta fiducia e non poteva chiedere di meglio per sprintare con i migliori del gruppo.

Dan.Vig.