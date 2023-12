Ciclismo. Mastromarco Sensi Nibali. Presentato il team 2024

Rinnovata per metà la Mastromarco Sensi Nibali per la prossima stagione. Infatti dei nove atleti che saranno a disposizione dei due riconfermati direttori sportivi Gabriele Balducci e Dario Dal Canto, cinque sono volti nuovi che affiancheranno gli altri quattro ai quali il presidente Carlo Franceschi e lo staff tecnico hanno rinnovato fiducia. L’atleta più esperto e titolato della squadra è Lorenzo Magli, fratello di Filippo professionista della Bardiani, reduce da un 2023 tutto da dimenticare per dei contrattempi che lo hanno limitato dopo un ottimo 2022. Oltre a Magli riconfermati anche Simone Simeoni, Alessio Frius e Marcus Galletti, figlio del compianto Alessio. I nuovi arrivati provengono tutti dalla categoria juniores e quindi saranno al debutto tra gli under 23. Sono Vittorio Friggi dalla Gubbio Mocaiana vincitore quest’anno della gara di Allumiere, Sebastiano Fanelli dal Pedale Chiaravallese autore di due successi, Samuel Bertolli dal Team Franco Ballerini e il tandem dalla Vangi Sama Il Pirata formato da Cristian Di Prima (due i successi nel 2023) e da Daniele Chinappi (vincitore della Coppa Pietro Linari a Borgo a Buggiano). La squadra si è ritrovata a Mastromarco per una prima presa di contatto per preparare la stagione 2024.

Antonio Mannori