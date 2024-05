Ciclismo. Memorial Orsani e Gp Artigianato e Commercio Allievi e Juniores protagonisti domenica a Stabbia

Due belle e tradizionali gare ciclistiche alle quali complessivamente sono iscritti circa 190 corridori, sono in programma domenica 12 maggio a Stabbia di Cerreto Guidi, organizzate dal locale gruppo sportivo presieduto da Luciano Benvenuti. Al mattino correranno gli allievi, nel pomeriggio gli juniores con percorso analogo, unica differenza i chilometri in programma, che saranno 58 per gli allievi con quattro giri del circuito, mentre saranno otto giri per gli juniores e 116 chilometri complessivi.

Location di ritrovo, come di consueto, il Circolo 23 Agosto e Piazza Guido Rossa, mentre l’arrivo sarà posto proprio di fronte al circolo medesimo su via Francesca. Questo l’anello di gara da ripetere più volta a seconda della categoria: Stabbia, Maccanti Palagina, Poggio Tempesti, Cerreto Guidi, Lazzeretto, Stabbia. La gara allievi che prenderà il via alle 9.45, sarà intitolata alla memoria di Antony Orsani, il giovane e promettente ciclista di Castelmartini che correva del G.S. Stabbia, rimasto vittima del mortale incidente stradale (era in allenamento in bici e si scontrò con una Fiat Panda) avvenuto tra Mercatale e Vinci il 22 novembre del 2009.

Alle ore 14 ci sarà invece la partenza del 60° Gran Premio Artigianato e Commercio Stabbiese che vedrà ai nastri di partenza gli Juniorers. Alla gara allievi sono iscritti 68 corridori; a quella degli juniores 118.

Antonio Mannori