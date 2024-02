CICLISMO. Mobilieri Ponsacco debutta domenica nella categoria: "Juniores»

Una delle novità della stagione juniores che prenderà il via domenica prossima 3 marzo da Cerbaia di Lamporecchio con il secondo Trofeo Giuliano Baronti, gara nazionale sulla distanza di 121 chilometri con partenza alle ore 14, è la presenza in categoria anche della Ciclistica Mobilieri Ponsacco. Nelle settimane scorse il presidente della società rossoblù Franco Fagnani ha lavorato a fondo assieme ai suoi collaboratori per costituire la squadra, forte di otto corridori. A guidare la nuova formazione juniores di Ponsacco sarà Antonio Bonaccorsi, che già faceva parte dello staff tecnico della Mobilieri e che ha condotto un’assidua ed intensa preparazione con gli atleti, programmando la stagione 2024. Degli otto corridori uno soltanto faceva già parte della società, Anguillesi, mentre dall’Uc Donoratico giungono Acampora e Mancini che è stato l’ultimo arrivato in casa della Mobilieri. Gli altri atleti dalla Butese il tandem Cantini-Simoncini, dal Montecarlo Ciclismo Orsi, dall’Empolese Fini e dalla Giusfredi Turini. Una squadra con alcuni atleti promettenti, che si sono segnalati già nella categoria allievi, e che hanno indubbiamente margini di miglioramento. LA SQUADRA: Emanuele Anguillesi, Cristian Acampora, Manuel Cantini, Riccardo Orsi, Christian Fini, Alessio Mancini, Marco Simoncini, Pietro Turini.

Antonio Mannori