Ciclismo Nella prestigiosa “Coppa Sera“ riservata alla categoria Esordienti 1° e 2° anno. Il Villafranca tiene testa alle grandi. Buone prove di Martinelli e Belloni

C’erano anche Pietro Martinelli e Filippo Belloni della Sc Villafranca, ai nastri di partenza della prestigiosa Coppa di Sera, gara nazionale riservata alla categoria Esordienti 1° e 2° anno, svoltasi sulle strade di Borgo Valsugana. Al via 183 gli atleti, impegnati su un circuito di 3 giri, percorso vallonato con stradine strette tra Borgo e Roncegno, mentre al 4 passaggio i giovani ciclisti affrontavano la terribile salita dei Cavalli, strappo di 900 metri al 10% di pendenza media, ultimi 4km in falsopiano con picchiata verso l’arrivo. Partenza a tutta velocità attraverso i borghi della cittadina trentina. Grande nervosismo in gruppo nel quarto giro, nel tentativo di arrivare ad imboccare la salita nelle prime posizioni.

Sulle prime asperità arrivavano in una trentina, con gli atleti lunigianesi presenti. Benissimo Belloni che, sfruttando le proprie doti di scalatore, riusciva a scollinare in decima posizione, mantenendosi nel primo gruppo fin sotto l’arrivo, beffato in volata da compagni di fuga dotati di uno sprint veloce. Martinelli su un percorso non tanto ideale alle sue caratteristiche con grande cuore, per il suo atteggiamento tenuto in corsa finisce per esaltare i colori della Storica società diretta dal patron Emiliano Giusti. La classifica finale dice 14° Belloni e 48° Martinelli.

"I nostri ragazzi hanno lottato per tutta la gara – ha dichiarato al termine il ds Bastoni –, mantenendosi sempre nel primo gruppo di testa. A questa corsa ha partecipato tutta l’élite italiana della categoria. Come società ci riteniamo soddisfatti della loro prestazione e della stagione in generale, i ragazzi hanno messo in evidenza tutte le loro qualità".

"Ho provato a dare tutto sull’ultima salita – le considerazioni a fine corsa di Belloni –, ma purtroppo non sono riuscito a fare la differenza sul mio terreno, devo accontentarmi di questa posizione. Ho dato tutto, sono arrivato con i crampi". "In un tracciato poco adatto alle mie caratteristiche – ha spiegato Martinelli –, ho dovuto rincorrere i passisti scalatori, sono contento della mia prestazione e del buon momento di forma".

Ebal.