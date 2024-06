Ciclismo: Nicola fa parte del Team Beltrami. "Indossare questa maglia prestigiosa è per me un motivo di grande orgoglio». Rossi è azzurro: correrà il Giro d’Italia Under 23

Una grande soddisfazione colorata d’azzurro. Nicola Rossi è stato convocato dal ct Marino Amadori nella rappresentativa nazionale che da domenica parteciperà al Giro d’Italia Nex Gen. L’atleta 21enne fa parte del Team Beltrami Tsa Tre Colli, squadra con base a Praticello di Gattatico. "Indossare la maglia azzurra è un grande orgoglio. Ancor di più pensando che la convocazione è per una gara importante come il Giro d’Italia", afferma l’atleta. "Sto attraversando un buon periodo di forma, ultimamente sono sempre nel vivo delle gare per giocarmi ogni possibilità. Ringrazio il ct Amadori per la convocazione e al Giro darò il massimo per mettermi a disposizione del gruppo e così facendo qualche altra bella soddisfazione arriverà". Domenica scorsa Rossi si è messo in evidenza con un 5° posto nella Fiorano-Fiorano, corsa molto partecipata e resa selettiva da un percorso nervoso.

L’avventura di Nicola Rossi in azzurro inizierà domenica con la cronometro individuale di Aosta, 15 km da vivere in apnea strizzando l’occhio allo scorrere del tempo. La competizione prevede otto tappe: si concluderà il 16 giugno a Forlimpopoli dopo 1015 chilometri resi roventi da un dislivello totale di 12mila metri. E’ prevista la partecipazione di 29 squadre, l’organizzazione annuncia anche la presenza della Vf Group Bardiani Csf Faizanè.

Il Giro Under 23 non transiterà dal Reggiano, ma ci sono alcuni punti alla portata della gambe dei cicloturisti in cui sarà possibile applaudire Rossi: la partenza della 6ª tappa a Borgo Virgilio, alle porte di Mantova, venerdì 14 giugno. Poi, il transito della 7ª a Savignano sul Panaro. Intanto, Nicola Rossi culla un sogno azzurro.

