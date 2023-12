CICLISMO. Nizzolo migra in Svizzera

Giacomo Nizzolo emigra in Svizzera e il prossimo anno correrà per la Q36.5 Pro Cycling Team. A 34 anni il professionista brianzolo si prepara ad affrontare una nuova sfida. "Sono super entusiasta di unirmi al Q36.5 Pro Cycling Team il prossimo anno - spiega che Nizzolo -. Conosco la maggior parte dello staff e sono davvero felice di lavorare con loro ancora una volta dopo averlo fatto insieme per diversi anni in passato. Ho avuto un’ottima intesa con tutti in passato e sono sicuro che avremo lo stesso in futuro. Il mio obiettivo è correre al massimo livello possibile e cercare di vincere gare adatte a me". Per Nizzolo il 2024 sarà quattordicesima stagione da professionista che finora gli ha riservato numerose vittorie tra cui una tappa del Giro d’Italia, il titolo di campion e europeo e due campionati italiani. Dan.Vig.