Ciclismo. ’Nonantola’ sotto la pioggia, Moser premia Caselli

Nonantola come da tradizione domenica ha aperto la stagione del ciclismo modenese su strada in parte sotto il diluvio. Le più penalizzate sono state le donne juniores con vittoria della varesotta Erja Giulia Bianchi che ha colto la sua prima vittoria stagionale regolando la canturina Sgaravato, la veronese Cenci ed un gruppo ristretto delle 116 partenti alla presenza del ct Sangalli. Dopo le donne hanno preso il via ben 169 juniores con il via dato dal campionissimo Francesco Moser e la corsa è stata caratterizzata da una fuga di cinque atleti tra i quali il modenese Caselli (premiato proprio da Moser, in foto) che hanno concluso la corsa ad oltre 46 chilometri orari di media. Allo sprint si è imposto Thomas Rigamonti (Pool Cantù) che ha preceduto Nicola Battain (Ind. Moro), Armin Caselli (Team Ciclistico Paletti), Andrea Pezzi (Cicl,Imola ed Antonio Muredda (Mepak Team). La corsa nonantolana valida quale Città di Nonantola, Trofeo Giacobazzi è stata organizzata da un comitato presieduto da ’Armandein’, al secolo Armando Tosatti, dall’amministrazione comunale con il supporto delle associazioni locali e quello tecnico della Formiginese del presidente Franco Machì. Rachele Barbieri è salita sul terzo gradino del podio in Olanda preceduta dalla Van Rooiten e dall’azzurra Chiara Consonni conquistando il suo secondo podio in questo inizio di stagione dopo quello colto nell’Uae Tour. Tra i professionisti ancora una serie di piazzamenti per il Team modenese reggiano VF Group Bardiani che ha piazzato nella top ten Conforti e Pellizzari in Croazia e Zanoncello nella Tirreno-Adriatico a S.Benedetto del Tronto.

Andrea Giusti