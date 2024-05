Ciclismo. Ottimo successo per la gara Giovanissimi di Ponsacco. Trionfo Coltano Grube

Pieno successo a Ponsacco per il primo impegno organizzativo della stagione della Ciclistica Mobilieri presieduta da Franco Fagnani. Al Gran Premio Giovanile Comune di Ponsacco, hanno preso parte 135 giovanissimi di 16 società. La prima di tutte si è classificata la pisana Coltano Grube che ha preceduto "Una Bici X Tutti" di Pontedera e l’Empolese. La manifestazione si è tenuta su di un circuito di 900 metri con partenza ed arrivo su via Vanni. Prossimo impegno della Mobilieri Ponsacco il 28, 29 e 30 giugno con il Giro dei Tre Comuni (Cascina, Calci e Ponsacco), gara a tappe per allievi e il Campionato Toscano esordienti 1° e 2° anno, domenica 30 giugno con partenza da Cenaia ed arrivo nel Viale Italia a Ponsacco.

Le classifiche. Categoria G1: 1) Brando Caleca (Una Bici X Tutti); 2) Gabriele Stefanucci (Coltano Grube); 3) Tommaso Tognotti (Costa Etrusca); 4) Pontrandolfo; 5) Reggioli; CAT. G2: 1) Alessio Martinelli (V.C. Carrara); 2) Marco Franzese (Empolese); 3) Gabriele Baldini (Fabrimar); 4) Castaldo; 5) Trapassi. CAT. G3: 1) Tiago Parri (Costa Etrusca); 2) Cristian Neri (Coltano Grube); 3) Francesco Brucini (Butese); 4) Grandi; 5) Bellucci. CAT.G4: 1) Christian Bartoli (Butese); 2) Alessandro Giannini (Costa Etrusca); 3) Nicola Gesa (idem); 4) Pala; 5) Malacarne. CAT. G5: 1) Mattia Bolognesi (Coltano Grube); 2) Niccolò Di Lucia (Empolese); 3) Gianmaria Berti (Berti Mobili); 4) Bianchi; 5) Gorini. CAT. G6: 1) Edoardo Stefanini (Coltano Grube); 2) Giulio De Angeli (idem); 3) Luciano Nicolini (Stradella); 4)Pucci; 5) Partini.

Settore femminile: hanno vinto nelle varie batterie Christina Emilia Gaggioli e Noemi Cianti (Empolese), Matilde Bottai (Coltano Grube), Sofia Diletta Politi (Castelfiorentino BCC), Luna Raglianti (Una Bici X Tutti).

Classifica società : 1) Coltano Grube punti 33; 2) Una Bici X Tutti 25; 3) Uc Empolese 21; 4) Costa Etrusca 15; 5) Team Stradella e G.S. Butese 10.

Antonio Mannori