Ciclismo. Pasqualando, mille partecipanti. Tra emozioni e spettacolo

Un successo la due giorni ciclistica di Pasqualando sul circuito di Ponte a Egola (San Miniato) che ha riservato spettacolo ed emozioni con oltre mille partecipanti. Nella gara di apertura juniores si è imposto con un’azione di forza, il pistoiese Damiano Petri della Polisportiva Monsummanese. Una bella conferma per Petri in una gara condotta a quasi 47 di media. Ai posti d’onore due atleti stranieri, il forte polacco Bronakowski e il messicano Ortiz Morales, quindi Iacchi e Vaccher. Nella gara degli élite/under 23 dominio della Hopplà Petroli Firenze che ha controllato la corsa dalla partenza all’arrivo. Nella volata finale il successo all’aretino Francesco Della Lunga sul compagno di colori Pongiluppi e terzo posto per Magli, quarto Lorello e quinto Angiolini. Per il team vincitore il terzo successo.

Notevole adesione anche per le gare Handbike della Coppa Italia di società, per la prova di abilità dei giovanissimi e la gara amatori. Nella giornata di Pasqua due gare maschili e tre femminili. Nel ciclismo rosa "Open" vittoria in volata di Emanuela Zanetti che ha regolato tutto il gruppo. La corsa ha assegnato i tre titoli toscani quello Open per Gemma Sernissi (K2 Women Team), quello delle Under 23 a Lara Scarselli (Aromitalia 3T Vaiano), quello della categoria junior a Elisa Ferri (Zhiraf) mentre i due titoli pisani sono andati a Milena Del Sarto (Under 23) e Letizia Tasciotti (juniores). Tra le esordienti ha prevalso per distacco la toscana Sveva Bertolucci del Gs Capannori seguita dalla Bracco a 25 secondi e dalla Colzi.

Anche tra le allieve vittoria in solitaria per la rappresentante della Repubblica Ceca Antonie Cermanova (Lokomotiva Beroun), che ha preceduto di 13" la Minichino e la Cassata. Negli esordienti successo di Laerte Scappini (Empolese) che ha regolato i tre compagni di fuga Resca, Ferrante e Caorsi, mentre il migliore del primo anno è risultato Tommaso Marini (Coltano) al bis stagionale.

I titoli provinciali pisani a Diego De Stefano e Francesco Bravatà. Tra gli allievi il successo dell’umbro Pietro Battistelli (Vc Racing Assisi) che ha regolato nell’ordine Ghirelli, Tomassini, Bartolotta e Matrone, con titolo provinciale al pisano Lorenzo Pucci (Iperfinish). Infine complimenti agli organizzatori della San Miniato Santa Croce per le due giornate.

Antonio Mannori