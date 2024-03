Ciclismo: presentata a Ponte a Egola la due giorni di "Pasqualando"

Ponte a Egola,18 marzo 2024 – Presentata presso la Conceria La Patrie di Ponte a Egola, la due giorni di “Pasqualando” la manifestazione del 30 e 31 marzo in programma a Ponbte a Egola in provincia di Pisa, organizzata congiuntamente dalla San Miniato-S.Croce e dall’U.C. S.Croce sull’Arno.

IL PROGRAMMA: Sabato 30 marzo alle 9 partenza della gara juniores (33 giri, 72 km); alle 11 la tanto attesa gara handbike nazionale – valevole per la Coppa Italia di Società – che prevede un’ora di corsa più un giro; alle 12.30 la prova dei dilettanti élite e under 23 (41 giri, 90 km), mentre alle 15 toccherà ai giovanissimi (dai 7 ai 12 sia maschi che femmine, che si cimenteranno in prove di abilità. Domenica 31 marzo, nel giorno di Pasqua, la prima gara sarà quella degli amatori con inizio alle ore 9 (23 giri, 50 km); alle 10.30 toccherà agli esordienti maschi (11 giri, 24 km), seguiti alle 11.30 dagli allievi (21 giri, 46 km). Alle 13 sarà il turno delle donne open (29 giri, 63 km), mentre le donne esordienti partiranno alle 15 su 10 giri e 22 chilometri; chiudono le donne allieve con partenza alle 15.50 per 20 giri e 44 km. La gara Handbike sarà valevole per la Coppa Italia nazionale e avrà un percorso leggermente modificato rispetto agli altri. Per organizzare questa gara è stata coinvolta la dottoressa Jenny Narcisi, docente all’I.C. Buonarroti di Ponte a Egola, ex atleta nazionale paralimpica e medaglia d’argento a un campionato del mondo di ciclismo paralimpico.

Antonio Mannori