Ciclismo. Pedale Sarzanese concede il bis. Vittorie a Lerici e Villafranca

Ma non finisce qui: il Pedale era presente alla ’Quarta Edizione dell’XC della Selva’ a Villafranca Lunigiana e anche in questa occasione i giovani atleti sarzanesi (foto sotto) si sono distinti con ben 6 vittorie di Categoria: 3 femminili e 3 maschili. Gaia Bernabò (G1), Anna Lambruschi (G2) e Susanna Vollero (G5) per le categorie femminili e Tommaso Tonarelli (G1), Edoardo Michelucci (G5) e Tommaso Pegoraro (G6) per quelle maschili. Adesso si attende il prossimo importante appuntamento casalingo fissato per Sabato 4 Maggio nello spettacolare percorso ai piedi del Castello di Fosdinovo. Per tutti gli sportivi che volessero seguire il Pedale Sarzanese il ritrovo è fissato alle 15.