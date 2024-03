Ciclismo, per "Una Bici X Tutti" passerella in teatro a Chianni

Chianni, 17 marzo 2024 - Uno splendido colpo d’occhio giallo e verde, i colori della società di Pontedera. Lo ha offerto sul palco del Piccolo Teatro di Chianni, l’Associazione Ciclistica “Una Bici X Tutti” con i suoi 36 atleti, tra giovanissimi, esordienti e allievi. Una passerella alla presenza di tanti ospiti per illustrare il programma della stagione. Coin il sindaco di Chianni Giacomo Tarrini, gli assessori allo sport dei comuni di Pontedera, Mattia Belli e di Casciana Terme-Lari Emanuele Baroni, i dirigenti del ciclismo Saverio Metti (presidente regionale), Federico Micheli e Nicola Procino, l’ex corridore e olimpionico su pista Silvio Martinello. A fare gli onori di casa un felicissimo Claudio De Angeli presidente di questa magnifica realtà del ciclismo che in pochissimi anni ha compiuto un’ascesa magnifica. Queste le squadre e il programma. ALLIEVI: Gabriele Baldini, Mikail Canale Gagliano, Andrea De Angeli, Mattia Ricci, Nicolò Bertelloni. Ds Salvatore Palumbo, Mattia Grassi. ESORDIENTI: Noemi Pacella, Alessio Amato, Gioele Di Salvo, Lorenzo Marzocchi, Mirco Prestigiacomo, Lorenzo Menchini, Yasin Houria, Lorenzo Losurdo, Federico Boscaini, Francesco Rocchiccioli, Lorenzo Pacella. Ds Ivo Bacci, Luca De Angeli, Lorenzo Zanobini. GIOVANISSIMI: Gaddo Orsini, Matteo Santini, Brando Caleca, Emma D'Anniballe, Nathan Pantani, Edoardo Amato, Nicole Raglianti, Viola Marzocchi, Ranieri Orsini, Davide Cioni, Dario Malacarne, Dario Giordano, Edoardo Boscaini, Camilla Guerrieri, Gabriele Losurdo, Virgilio Filidei, Luna Raglianti, Giada Mantellassi. Ds Mirco Buti, Federico D’Anniballe, Alessandro Mascardini. LE GARE: Il 19 maggio G.P. Città di Pontedera per Giovanissimi; dal 21 al 23 giugno il 3° Giro della Valdera Juniores a tappe; il 17 luglio il Campionato Provinciale Gincana e Primi Sprint Coppa Comune di Chianni Trofeo La Grillaia; il 22 agosto IX° Trofeo S.Genesio per giovanissimi a Casciana Terme; il 15 settembre (da confermare) la terza Chianni Gravel Classic. Antonio Mannori