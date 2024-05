Ciclismo. Primo appuntamento delle Terre dei Varano. Domani il via con un percorso immerso nella natura

Domani alle 9,30 Camerino esordisce in dimensione Off Road, inaugurando il denso programma e la lunga parabola delle Terre dei Varano 2024, culminante nella Gran Fondo su strada del 23 giugno. Il biker-copertina dell’evento fuoristrada è Alessio Agostinelli, leader in carica quale dominatore dell’edizione rampichina della maratona 2023. L’oneroso impegno organizzativo e promozionale viene affrontato dalla società Avis – Frecce Azzurre presieduta da Francesco Jajani, affiancato dai vicepresidenti Gianni Fedeli e Luca Marassi nonché dal presidente onorario Sandro Santacchi. Si parte e si arriva in località Le Mosse. Il percorso lungo si sviluppa per 45 km (dislivello 1.670 metri). Il corto si dipana per 24 km (dislivello 980 metri). La passeggiata non competitiva sorride agli appassionati per 45 km. La Varano Off Road impreziosisce il circuito federciclistico Point To Point, alla terza tappa stagionale. "È una terra da percorrere – sottolinea Jajani – scoprendo cultura, tradizioni, paesaggi incontaminati. Terre dei Varano è scoprire il territorio e meravigliarsi di tanta bellezza". In sella alla mountain bike salgono tutte le categorie: Open (Elite-Under 23), Juniores, Elite Sport, Master, Women. Il tracciato si snoda tra le colline e i monti circostanti la città ducale, interessando anche il territorio di Castelraimondo. Il percorso è ben segnalato e presidiato da molti volontari ed ausiliari accreditati. Ritrovo: nei locali della Contram. Giuria: Carbonari, Natali. Festa finale con il pasta party ed il protocollo della premiazione.

Umberto Martinelli