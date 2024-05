Ciclismo: quattro gare a Cintolese. Vincono Cantini, Scappini, Taddei e Stefanelli

Monsummano Terme (Pistoia), 5 maggio 2024 - La giornata ciclistica è stata caratterizzata dalle 4 gare svoltesi a Cintolese di Monsummano Terme, ma la prima notizia importante per il ciclismo toscanoa arriva garazie al Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi di Calenzano che prosegue la sua brillante stagione tra gli juniores.

Dopo la vittoria di Marco Pretolati il Primo Maggio a Mercatale di Cortona, la società fiorentina è andata ancora a segno sabato nel Gran Premio Città di Predappio-Memorial M.Bandini. Questa volta ad imporsi l’ex Campione Italiano allievi, Ivan Toselli che si affermato per distacco con un minuto e mezzo sul primo antagonista, il lombardo Quaglia. Una gara impegnativa, con 132 partenti e solo 38 arrivati al termine dei 111 chilometri percorsi a una media di poco superiore ai 38 orari. Toselli, guidato dal Ds Matteo Berti e da Rolando Ricciardi, ha lasciato tutti nel finale e con una progressione notevole è andato a cogliere il primo successo da juniores atteso sul traguardo dal presidente della società Fabrizio Vangi, nel giorno del suo compleanno, che lo ha festeggiato per la sua impresa. Nelle altre gare del primo fine settimana di maggio, dominio completo dei fiorentini dell’U.C. Empolese nella “Giornata Azzurra” a Cintolese con il successo in volata dell’esordiente del 1° anno Filippo Cantini su Tommaso Marini (Coltano) e Niccolò Iacopi (Pedale Toscano), di Laerte Scappini (sesta stagionale) nel 2° anno sul compagno di squadra Mattia Gastasini e Duccio Menici (Foscop Bessi), mentre tra gli allievi ha vinto per distacco Bruno Jacopo Taddei con 1’49” su Lorenzo Luci (Iperfinish) e Salomone (Olimpia Valdarnese). Infine nella gara juniores che ha concluso la giornata con la presenza complessiva di oltre 300 corridori il successo di Andrea Stefanelli (Pol. Monsummanese) già autore di altre belle prove che ha regolato i 4 compagni di fuga, nell'ordine Del Cucina e Drovandi. Antonio Mannori