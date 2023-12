Ciclismo: riunione tecnica e stesura del calendario juniores

Firenze,1 dicembre 2023 - Importante riunione indetta dalla Struttura Tecnica Regionale di ciclismo, per giovedì 7 dicembre con inizio alle ore 21 presso la sede del Comitato Regionale Toscana con ingresso da via Irlanda 5, presso “Sport & Salute Toscana”. Si tratta di una riunione relativa alla categoria juniores con il seguente ordine del giorno: Relazione sull’attività svolta nel 2023; relazione sull’incontro con il tecnico della squadra nazionale strada/pista Dino Salvoldi; illustrazione sulle norme attuative per l’attività strada nel 2024. Infine a chiusura dei lavori sarà compilato anche il calendario regionale juniores per il prossimo anno, la cui stagione si aprirà domenica 3 marzo con il Trofeo Giuliano Baronti, gara nazionale in programma a Cerbaia di Lamporecchio nel ricordo dell’appassionato titolare della Neri Sottoli. Antonio Mannori