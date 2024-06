Ciclismo Sabato e domenica sulle strade di Massa e Carrara. Weekend tricolore per amatori Uisp. Ecco il campionato italiano su strada

Evento tricolore targato lega Uisp Massa Montignoso. La nostra città sarà protagonista nel weekend del Campionato nazionale su strada 2024 per la categoria amatori Uisp di ciclismo. L’evento, organizzato dall’associazione Versilapuano in collaborazione con Apua Team, Velo Sport Casone e Velo Club Carrara, che avrà luogo sabato e domenica, è stato presentato al campo scuola alla presenza dell’assessore allo sport Roberto Acerbo che ha portato i saluti del sindaco Persiani. Grande la soddisfazione del patron Uisp Giorgio Berti: "Per me che sono presidente dell’Uisp di Massa, Carrara e Montignoso è un prestigioso traguardo che ripaga la fatica, il sacrificio e l’impegno quotidiani, necessari per promuovere lo sport amatoriale a tutti i livelli attraverso la coprogettazione e la coprogrammazione".

A raccontare come si svilupperà la due giorni di gare ci ha pensato il consigliere del team organizzatore Bernardo Simoncini: "Sono sempre stato responsabile della sicurezza nelle gare ciclistiche nel nostro territorio e anche stavolta l’obiettivo primario con Bellè, VersilApauano e il presidente Luca Verona è pensare soprattutto a garantire l’incolumità dei partecipanti. Seguiremo un circuito già utilizzato in precedenti gara, ma stavolta sconfineremo su Carrara. Il tracciato sarà ripetuto 8 volte da tutte le categorie coinvolte con un ultimo giro più lungo per i... meno giovani. Avremo 25 persone appiedate lungo il percorso, 10- 12 moto servizio, 2 ambulanze con altrettanti medici. Al momento sono 110 gli iscritti ma nella precedente edizione abbiamo raggiunto quota 330. Premieremo i primi 7 di tutte le categorie, con una cerimonia che si svolgerà al campo scuola dove assegneremo anche la maglia di campione tricolore".

Soddisfatto anche Luca Verona, presidente di VersilApuano: "L’auspicio è di avere il supporto dei cittadini per la buona riuscita della manifestazione che impegnerà le strade della città. Noi ce la metteremo tutta per realizzare una competizione bellissima. Siamo lieti di aver al nostro fianco le istituzioni a partire dal sindaco, al presidente della Provincia e soprattutto dell’Uisp". Alla cerimonia erano presenti anche il vice presidente Uisp Arturo Alberti, il presidente del Velo Club Carrara Adolfo Casotti e Luciano Bellè, responsabile struttura attività ciclismo.

Vittoria Bertelloni